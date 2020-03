Mélodie (Mariés au premier regard 2020) en couple ? L'ex d'Adrien dément

Alors qu'Adrien a récemment révélé être en couple, Mélodie a-t-elle retrouvé l'amour depuis la fin du tournage de la saison 4 de Mariés au premier regard ? Début mars, celle qui a divorcé d'Adrien annonçait avoir avoir rencontré quelqu'un dans une interview accordée à TV Mag-Le Figaro : "J'ai fait la rencontre d'un homme en fin d'année dernière. C'est quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Sutter m'ont beaucoup aidée pour en arriver là."

Mélodie célibataire

Malheureusement, les choses semblent ne pas avoir fonctionné puisque la jolie brune a confié être célibataire aujourd'hui : "Je suis toujours un coeur à prendre. Je ne suis pas pressée par le temps, je ne me mets aucune pression par rapport à ça et je pense que les choses viendront quand elles devront arriver.", annonce-t-elle en story Instagram.

"Je suis toujours un coeur à prendre"

Elle décrit alors son type d'homme "j'ai des critères physiques mais je vais plus rechercher un charisme, une attitude, une personnalité plutôt qu'une enveloppe corporelle. Mais, de base, j'aime beaucoup les grands bruns, un peu ténébreux, charismatiques avec ce côté protecteur. C'est ce qui va m'attirer physiquement chez un homme, après je ne m'arrête pas qu'à ça, comme on a pu le voir avec Adrien." Elle reconnaît qu'il ne lui plaisait pas physiquement : "C'est une personne qui ne rentrait pas dans ms critères physiques habituels, pour autant à la fin je réussissais à lui trouver du charme et je crois que le charme est bien plus important que la beauté." Espérons qu'elle trouve bientôt l'amour !