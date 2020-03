Adrien (Mariés au premier regard 2020) en couple, Mélodie réagit

Contrairement à Delphine & Romain et Elodie & Joachim, certains candidats de la saison 4 de Mariés au premier regard n'ont malheureusement pas trouvé l'amour grâce à l'émission. Mais bonne nouvelle : ils l'ont trouvé après le tournage. C'est le cas d'Adrien, qui confiait au début du mois sur Instagram avoir rencontré quelqu'un : "Suite à vos nombreuses questions sur ce sujet, je préfère vous répondre. Je suis en couple depuis quelques mois mais je préfère rester discret sur ma vie sentimentale. Merci de votre compréhension."

Adrien en couple, Mélodie réagit

Ce à quoi Mélodie, dont il est divorcé, a réagi en story Instagram. "Tant mieux pour lui. Je suis ravie qu'il ait pu, en tout cas je l'espère, rencontrer l'amour. C'est top. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, qu'il ait rencontré la femme avec laquelle il partage les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses, les mêmes valeurs. Tant mieux pour lui. Vraiment. Et c'est sincère."

Si la jolie brune ne cache pas avoir été déçue en apprenant la décision d'Adrien de divorcer alors que, quelques jours auparavant, il lui assurait vouloir continuer leur relation hors caméra, elle assure qu'ils sont restés en bons termes. "On a conservé des échanges cordiaux lui et moi", avoue-t-elle, expliquant qu'ils se sont revus pour la diffusion des épisodes de Mariés au premier regard sur M6. "On s'était dit que ça pouvait être sympathique de visionner les épisodes de notre expérience commune ensemble, ce qu'on a fait avec d'autres participants." De son côté, Mélodie a confié être toujours célibataire...