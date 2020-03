Adrien (Mariés au premier regard) divorcé de Mélodie, il confirme être en couple.. mais pas avec Elo

Contrairement à Delphine et Romain ou Elodie et Joachim, Mélodie et Adrien ont vécu une expérience de Mariés au premier regard plutôt tumultueuse. S'ils ont été jugés compatibles à 74 % par les experts, les choses n'ont pas fonctionné entre eux. Adrien a en effet préféré divorcer à la fin de l'aventure, alors que Mélodie se montrait constamment très froide, distante et cassante envers lui.

Adrien divorcé de Mélodie...

Si elle s'est dit "atterrée" par cette décision, Mélodie a su passer outre et a aujourd'hui retrouvé l'amour, comme l'a annoncé à TVMag-Le Figaro : "J'ai fait la rencontre d'un homme en fin d'année dernière. C'est quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Sutter m'ont beaucoup aidée pour en arriver là."

...il est de nouveau en couple !

Qu'en est-il pour Adrien ? Le candidat a mis les choses au clair sur sa vie sentimentale en story Instagram : "Suite à vos nombreuses questions sur ce sujet, je préfère vous répondre. Je suis en couple depuis quelques mois mais je préfère rester discret sur ma vie sentimentale. Merci de votre compréhension." Quant à ceux qui pensent qu'il aurait pu se remettre avec Elo, avec qui il a eu une relation d'un mois il y a 5 ans, il est catégorique : ils sont aujourd'hui simplement amis.