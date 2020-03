Adrien (Mariés au premier regard 2020) en couple avec Elo avant l'émission ? Mélodie balance

Alors que la saison 4 de Mariés au premier regard se termine ce lundi 2 mars 2020 sur M6, les révélations continuent de tomber. Mi-février, on apprenait que Solenne et Romain, qui se sont respectivement mariés avec Matthieu et Delphine, se sont rencontrés avant le tournage et ont eu une relation d'un soir. Mais ce ne sont pas les seuls. Dans une interview accordée à Sam Zirah, Adrien avouait avoir lui aussi eu une relation avec une autre candidate de l'émission : "Moi je ne suis pas exemplaire, loin de là... Je l'assume, j'ai eu une aventure quelques semaines avant de me marier. Pour moi, je n'ai pas trompé Mélodie, tout était clair avec celle que je fréquentais. On ne voulait pas s'attacher".

Adrien en couple avec une autre candidate de Mariés au premier regard avant le tournage ?

Mélodie, qu'il a épousé devant les caméras de M6, était-elle au courant ? Elle aussi en interview pour Sam Zirah, elle a reconnu qu'elle n'était "pas au courant de cette aventure" avant de lui poser la question. "Je peux comprendre que ça ne soit pas de la tromperie pour lui. Après, je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses". Elle explique que plusieurs mois s'écoulent entre le moment où on sait qu'ils vont se marier et le mariage et qu'elle s'était conditionnée à être en couple et à ne pas s'ouvrir à d'autres hommes. Malgré cela, elle comprend qu'il ait pu avoir envie de profiter avant de s'engager. "Il aurait pu m'en parler sans que je lui pose la question. Il m'avait expliqué qu'il avait eu une relation plus ou moins courte avec une autre participante de l'émission."

Mélodie balance : "il a eu une petite aventure avec Élo"

Alors que l'identité de celle-ci restait jusque là secrète, Mélodie n'a pas hésité à balancer son nom : "Il connaissait une autre des participantes avec qui il avait eu une petite aventure : Élo, celle qui s'est mariée avec Rémi." Contrairement à Romain qui aurait découvert le nom de Solenne sur les bans, Adrien connaissait Elo bien avant leurs inscriptions à l'émission : "Leur relation date d'il y a bien longtemps. Ils se connaissaient vraiment d'avant et c'est en discutant qu'ils ont appris qu'ils participaient tous les deux à l'expérience. Donc, ce n'est pas du tout dans le cadre de Mariés Au Premier Regard qu'il y a eu cette fameuse relation entre eux. C'était bien avant."