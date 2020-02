Mélodie (Mariés au premier regard 2020) pas sincère envers Adrien ? Elle répond sur Instagram

Depuis la diffusion de la saison 4 de Mariés au premier regard sur M6, une candidate déchaîne les passions : Mélodie. Venue pour trouver l'amour, la gestionnaire de carrière de 28 ans a pourtant énormément de mal à s'ouvrir à Adrien, à qui elle a pourtant dit oui, et le rejette. Un comportement sur lequel elle est revenue en story Instagram. Consciente qu'elle a été dure envers lui, elle se justifie : "Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous devons brûler des étapes. Je suis une inconnue pour lui tout comme il reste un inconnu pour moi. Il me faut du temps et un minimum de confiance pour ôter mes barrières".

Mélodie explique ce qui l'a bloquée face à Adrien

Elle explique avoir été bloquée par "la valise qu'elle transporte depuis son enfance : éducation, relation paternelle, expériences passées", par le fait qu'elle soit face à un inconnu et par "le contexte off que l'on ne voit pas". Accusée de ne pas avoir été sincère, elle répond : "Si j'avais manqué de sincérité, pensez-vous vraiment que j'aurais agi de la sorte avec Adrien ? Au contraire, je n'aurais pas eu de barrières et je lui aurais sauté dans les bras au "premier regard" alors que ce n'est pas dans mon tempérament ! Croyez-moi, je ne prendrai pas le risque de perdre mon mari en étant sur la retenue sous prétexte que je joue un jeu. Se marier n'en est pas un".

A ceux qui lui reprochent de ne pas avoir sa place dans l'émission, elle réplique : "Pourquoi n'aurais-je pas ma place dans cette émission ? Pourquoi cette expérience devrait être réservée aux personnes qui réussissent à s'ouvrir au premier regard ? Si les expert m'ont trouvé une compatibilité avec un homme, en l'occurrence Adrien, je n'ai pas besoin de me justifier quant à la légitimité de ma participation à cette expérience hors du commun". Elle ne comprend pas l'acharnement qu'il y a eu contre elle : "Je ne pensais pas que le fait d'être sur la retenue et distante avec mon mari, qui reste un inconnu lors de la cérémonie de mariage et le voyage de noces, soit autant incompris. Je crois que je vais rejoindre le club des extraterrestres. Si quelqu'un a le numéro d'ET ?", répond-elle avec humour.

Elle dénonce (encore) le montage et répond aux critiques

Celle qui s'était exprimée en interview pour Purebreak dénonce une nouvelle fois le montage : "Un seul trait de caractère est mis en exergue à l'écran : mon intransigeance. Effectivement, cela a influé sur mon comportement et l'expérience en elle-même... mais où sont les autres traits de ma personnalité ? Les personnes qui me côtoient ne me reconnaissent pas à l'écran, car ma personnalité n'est pas nuancée". Comment encaisse-t-elle toutes les critiques ? "J'ignore les personnes malveillantes, qui jugent ouvertement, sans savoir qui je suis et ce que nous avons réellement vécu. Je relativise beaucoup grâce à mes proches, qui me connaissent et aux personnes bienveillantes (il y en a beaucoup) qui me comprennent ou qui arrivent à faire la part des choses. Je suis consciente que l'on ne peut pas plaire à tout le monde".

Aujourd'hui, plus de 8 mois après le tournage, elle ne regrette rien, malgré les critiques : "Si j'avais une baguette magique, je ne changerais rien à mon attitude (qui n'est pas nuancée à l'écran) car le concept de se marier avec un inconnu induit, selon moi, un besoin de temps et de confiance pour s'ouvrir à l'autre. Comme dans la vie courante, finalement ?". Alors qu'Adrien et elle ont teasé de nombreux rebondissements, on a hâte de voir l'épisode de ce soir pour voir comment évolue sa relation avec Adrien !