Mélodie (Mariés au premier regard 2020) trop intransigeante avec Adrien ?

Il s'en est passé des choses ce soir dans l'épisode de Mariés au premier regard diffusé ce lundi 13 janvier 2020 sur M6 ! Si Romain et Delphine célèbrent dans la joie et l'enthousiasme leur mariage, Sarah va apprendre une terrible nouvelle : Sylvain, celui qu'elle avait choisi comme futur mari, lui annonce qu'il doit annuler le mariage suite à la mort de sa mère. Une déception pour la jolie brune, qui se refuse d'être triste et comprend totalement la décision de Sylvain.

Mélodie va-t-elle dire "oui" à Adrien ?

Les téléspectateurs ont également pu découvrir un nouveau couple jugé compatible à 74 % par Estelle Dossin et Pascal de Sutter : Mélodie, 28 ans, et Adrien, 30 ans. Si le conseiller financier n'hésite pas tellement à dire oui lors de la cérémonie à la mairie, ce n'est pas le cas de la gestionnaire de carrières. Et pour cause, elle reconnaît qu'Adrien n'est physiquement pas son style. "Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de coeur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari.", confie la jeune femme qui semble en effet très intransigeante et perfectionniste. D'ailleurs, elle a tenu à voir Pascal de Sutter pour lui faire part de ses doutes quant au fait qu'ils ne sont compatibles qu'à 74 %. Bref, on a de gros doutes sur le fait qu'elle accepte de l'épouser.

La candidate de Mariés au premier regard "trop intransigeante"

Sur Twitter, les internautes font déjà leurs pronostics et ne sont pas tendres envers Mélodie. "Mélodie confond être exigeante et être chiante tout simplement.", peut-on lire, ou encore "J'espère que Mélodie elle va dire Non, Adrien il mérite mieux". Certains ont du mal à comprendre leur compatibilité : "Y'a que moi qui pense que Adrien a perdu au change ? Ils vont même pas ensemble, pas besoin de passer par la science pour le savoir". Va-t-elle dire "oui" et baisser sa garde ? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir !