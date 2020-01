Sarah (Mariés au premier regard 4) : Sylvain annule le mariage après la mort de sa mère

C'est un choix crucial que devait faire Sarah dans Mariés au premier regard. Compatible à 78 % avec Sylvain mais aussi Rudy, c'était à elle de décider avec qui elle voulait se marier au premier regard. Et pour cause, les experts ne voulaient pas prendre le risque de reproduire l'erreur faite avec Tiffany et Justin lors de la saison 1. Pour l'aider à choisir, chaque candidat lui a envoyé une lettre dans laquelle il ou l'un de ses proches le décrit. Sarah a également pu échanger avec eux lors de rencontres à l'aveugle organisées par la production.

Entre Rudy et Sylvain, Sarah a choisi !

A la fin de celles-ci, la candidate est catégorique : c'est sans aucun doute qu'elle choisit Sylvain ! Et le mensonge de Rudy n'a pas influencé son choix. C'est donc pleine d'impatience, d'enthousiasme et de stresse qu'elle annonce la bonne nouvelle à ses proches : elle va se marier ! Un enthousiasme qui va rapidement retomber. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, Estelle Dossin lui rend visite afin de lui remettre une lettre de Sylvain. Dans celle-ci, le jeune papa de 2 enfants lui annonce qu'il se voit dans l'obligation d'arrêter l'expérience et d'annuler leur mariage, alors que sa mère vient de décéder.

Sylvain annule le mariage après le décès de sa mère

Une nouvelle qui attriste fortement la gestionnaire de paie. Si elle se dit forcément déçue par l'annulation du mariage, elle comprend et compte bien attendre le jeune homme. Suite à la diffusion de l'émission, Sarah est revenue sur la tournure tragique qu'a pris son aventure. A-t-elle vu Sylvain par la suite ? Pourquoi ne s'est-elle pas mariée avec Rudy ? L'a-t-elle rencontré ? Elle répond à toutes les questions que l'on se pose.