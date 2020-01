Sarah (Mariés au premier regard 4) : sa réaction en apprenant le mensonge de Rudy

Suite à la diffusion du premier épisode de la saison 4 Mariés au premier regard lundi dernier, Rudy a déchaîné les foudres des internautes. En cause : le candidat qui voulait séduire Sarah a menti lors de leur première rencontre, une rencontre à l'aveugle organisée par la production pour qu'elle puisse choisir entre Sylvain et lui. Il a en effet caché le fait que ses deux enfants ont des mères différentes.

Comment et quand Sarah a-t-elle appris que Rudy lui avait menti ?

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Sarah a raconté comment et quand elle avait appris ce mensonge : "C'est l'experte, Estelle Dossin, qui me l'a dit après l'entretien à l'aveugle.". Cela a-t-il influencé la décision de Sarah ? Visiblement non, son choix était déjà fait : "Je n'en ai pas tenu rigueur. Je comprends que le contexte était particulier. On était tous les trois hyper stressés. Il y avait des équipes de tournage autour de nous. On se rencontrait sans se voir. Il voulait me plaire, il n'a peut-être pas bien répondu tout de suite."

Ce mensonge a-t-il joué dans sa décision ?

Si celle qui est maman d'un enfant de 6 ans peut comprendre, elle n'aurait pas pour autant fait de même : "je suis transparente. Je trouve que ce n'est pas un complexe d'avoir des enfants de deux mamans différentes. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de monde.". Alors que Rudy a essuyé une vague de critiques suite à la diffusion de cette séquence, la gestionnaire de paie de 31 ans ne comprend pas les proportions que cela a pris : "le public s'est acharné et focalisé sur son mensonge. Pour nous, cela n'a pas été quelque chose d'énorme.". Rudy a par ailleurs dû s'expliquer et se défendre à plusieurs reprises suite à l'émission.