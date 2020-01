Sarah (Mariés au premier regard) : on sait déjà qui elle va choisir entre Rudy et Sylvain !

En s'inscrivant à la saison 4 de Mariés au premier regard, Sarah ne s'attendait certainement pas à se retrouver dans cette situation. Pour la première fois depuis le lancement de l'émission il y a 4 ans, une candidate doit choisir elle-même son futur mari. Et pour cause, les experts l'ont jugée compatible à 78 % avec deux hommes : Sylvain et Rudy. Au lieu de décider à sa place et de se tromper – comme ce fut le cas avec Tiffany et Justin – les experts ont alors préféré lui reléguer cette responsabilité. Pour l'aider, elle a reçu une lettre de chacun puis a pu leur parler lors de rencontres à l'aveugle. A la fin de la première émission, le choix de Sarah est fait. Mais qui a-t-elle choisi ?

On sait qui de Rudy ou Sylvain Sarah a choisi

S'il faut attendre la semaine prochaine pour connaître la réponse, celle-ci a fuité sur Instagram. Et pour cause, Sarah s'est affichée à plusieurs reprises avec... Rudy ! Un choix que certains ne comprennent pas, alors qu'ils reprochent au contrôleur à la SNCF d'avoir menti sur le fait qu'il est papa de 2 enfants de mamans différentes.

Vivement critiqué, Rudy a d'ailleurs réagi en story Instagram, expliquant pourquoi il avait agi ainsi : "Je suis en train de me faire complètement allumer. Sachez une chose : il y a quand même des montages, il faut en tenir compte svp. J'étais dans un contexte spécial, il y avait des caméras partout, je n'avais pas bcp de temps avec elle. Je me suis présenté à cette expérience justement parce que j'ai un passé avec 2 enfants de 2 mamans différentes, vous ne connaissez même pas la raison. J'avais peu de temps pour répondre à ses questions, ce n'était pas le moment de parler de mon passé. Je ne voulais pas tout gâcher et je ne voulais pas qu'elle ait d'à-priori, comme tout le monde. J'ai voulu éviter ça pour avoir ma chance." Il dit ne pas regretter : "j'ai juste voulu préserver certaines choses". Reste à voir la réaction de Sarah en apprenant la vérité...