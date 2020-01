Rudy (Mariés au premier regard 4) juge le montage : "j'aurais aimé qu'on détaille plus"

Depuis la diffusion du premier épisode de Mariés au premier regard 4 lundi dernier, un candidat se retrouve au coeur des critiques : Rudy. Les internautes reprochent au contrôleur à la SNCF d'avoir menti sur le fait qu'il était papa de 2 enfants de mamans différentes. Interrogé par la Sarah, avec qui il est compatible à 78 %, tout comme Sylvain, il avait assuré que ses deux enfants avaient la même mère et n'était pas entré dans les détails.

Rudy explique pourquoi il a menti à Sarah

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il revient sur ce passage et explique pourquoi il a choisi de mentir à Sarah : "J'étais très mal à l'aise pendant la rencontre à l'aveugle. En face de moi, j'avais quelqu'un que je ne connaissais pas. Je n'ai pas voulu étaler ma vie en précisant qu'il y avait deux mamans différentes. Je me doutais bien qu'elle allait demander des explications. Je ne voulais pas le faire avant de connaître son choix final. Depuis que je suis séparé de la mère de mes deux enfants, c'est un échec dès que je rencontre quelqu'un. Si je lui disais maintenant, dans un contexte tendu, je pouvais tout de suite rentrer chez moi. Je n'ai pas trouvé le moment opportun. Ce n'était ni le lieu, ni le moment pour parler de ça. Je voulais préserver mes ex compagnes et mes enfants."

Le candidat de Mariés au premier regard 4 déçu du montage ?

Une explication qu'il avait donné sur Instagram, suite à la diffusion. Mais il ne s'était pas contenté de celle-ci : "sachez qu'il y a quand même des montages", balançait-il. Est-il mécontent de celui-ci ? Lui reproche-t-il d'être non fidèle à la réalité ? Pas vraiment : "Je suis quand même satisfait, je suis content de l'émission, ça représente vraiment qui je suis. Quand je parle de montage, je pense à la rencontre à l'aveugle, c'est dommage de ne pas avoir montré plus de choses. Pendant l'interview, il a juste été dit une petite partie, j'aurais aimé qu'on détaille plus, pour qu'on comprenne mon choix.".