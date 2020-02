Solenne (Mariés au premier regard 2020) confirme avoir rencontré Romain avant le tournage

Ce lundi 17 février 2020, de nombreux téléspectateurs de Mariés au premier regard 4 se sont dit choqués par les propos de Solenne à Matthieu. Alors que la thérapeute de 33 ans se montre distante envers son époux et reste dans le rejet, elle lui a dit des propos blessants : "Je n'aurais peut-être pas dû aller au-delà de mon ressenti, j'aurais peut-être dû dire non dès le début. Je suis allée au-delà d'un physique, d'un ressenti parce que j'étais là pour ça. Je me suis trahie en fait.", concluant par "quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort".

Solenne a-t-elle rencontré Romain avant Mariés au premier regard ?

Un comportement que certains expliquent par le fait qu'elle aurait un autre candidat de l'émission en tête : Romain. Vendredi soir, les chroniqueurs de TPMP laissaient penser que Solenne et Romain se seraient effectivement rencontrés et auraient couché ensemble 3 jours avant leurs mariages avec Matthieu pour elle, avec Delphine pour lui. Silencieuse jusqu'à présent, Solenne vient de s'exprimer à ce sujet sur Instagram : "Depuis la diffusion d'hier, j'ai décidé de mettre les choses au clair car des raccourcis sont trop vite fait autour de cette pseudo polémique me concernant".

Elle met les choses au clair

Elle tient donc à rétablir la vérité quant à son ressenti envers Matthieu mais aussi sa rencontre avec Romain : "Le fait que je ne sois pas séduite d'emblée par Matthieu n'a aucun lien avec le fait que j'ai rencontré Romain quelques semaines avant d'être pleinement impliquée dans cette expérience et non 3 jours comme aiment à le dire des personnes malintentionnées. Nous ne sous sommes vu qu'une seule fois et avons décidé de ne plus nous revoir afin de donner toutes les chances à notre aventure de réussir. Romain et moi n'avons trompé personne. Merci de respecter la femme que je suis qui a encore le droit et la liberté d'être attirée ou pas envers un homme." Romain quant à lui ne s'est pas encore exprimé.