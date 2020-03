Mélodie (Mariés au premier regard 2020) divorcée d'Adrien, elle est de nouveau en couple

C'est une Mélodie effondrée et se sentant "trahie" que les téléspectateurs de M6 retrouvaient ce lundi 2 mars 2020 lors du bilan de la saison 4 de Mariés au premier regard. Et pour cause, après s'être ouverte à Adrien et avoir fait part de son envie de rester mariée avec lui, celui-ci a finalement décidé de divorcer. Une décision qui a surprise la candidate, comme elle l'a exprimé dans une interview accordée à TV Mag-Le Figaro, d'autant qu'ils s'étaient rapprochés lors de leur week-end en Ardèche.

Mélodie "atterrée" par la décision d'Adrien de divorcer

"Nous avons beaucoup discuté avec Adrien et nous nous sommes rapprochés. En Ardèche, nous avions passé de bons moments ensemble et il y avait eu des rapprochements. Donc nous étions dans une dynamique positive et il m'avait confié son souhait de poursuivre notre relation au-delà du bilan. Quand il a finalement annoncé qu'il voulait divorcer, j'étais atterrée..." Après leur rendez-vous face aux experts, il s'est expliqué auprès d'elle : "Il m'a dit avoir pris du recul et avoir finalement pris conscience qu'il ne parviendrait pas à développer des sentiments amoureux pour moi.". Pour elle, "Adrien avait renoncé à notre relation depuis bien longtemps".

Elle a rencontré quelqu'un

Malgré l'échec de cette relation, elle a retrouvé l'amour il y a quelques mois : "J'ai fait la rencontre d'un homme en fin d'année dernière.", annonce-t-elle. "C'est quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Sutter m'ont beaucoup aidée pour en arriver là."