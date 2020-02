Mélodie (Mariés au premier regard) : son changement de comportement envers Adrien laisse perplexe

Depuis le début de son aventure dans Mariés au premier regard 2020, en cours de diffusion sur M6, Mélodie est la cible des internautes. Compatible à 74 % avec Adrien, elle a accepté de se l'épouser malgré le fait que le conseiller financier ne lui correspond pas physiquement. Mais que ce soit lors de la séance photo, de l'ouverture de bal, de la nuit de noce ou encore du voyage de noces en Sicile, la gestionnaire de carrière de 28 ans se montre très distante et glaciale avec lui. Si lui se montre au contraire très patient, il ne cesse de se faire rejeter et aucun rapprochement ne s'opère, à tel point qu'une grosse dispute éclate entre eux et qu'ils rentrent en France en étant en froid.

Rapprochement physique, bisou dans le cou...

Bien décidée à faire des efforts, elle décide d'aller passer quelques jours dans sa famille, qui lui fait prendre conscience de son comportement de rejet. Consciente de son blocage, Mélodie veut tout faire pour changer son comportement envers Adrien et demande de l'aide à Pascal de Sutter. L'expert lui fait alors une séance d'hypnose thérapeutique... et ça marche !

Changement de comportement brutal pour Mélodie envers Adrien

C'est une nouvelle Mélodie que l'on retrouve et qu'Adrien découvre. Elle qui avait si peur d'être touchée et de toucher fait de la moto avec son mari et n'hésite pas à se coller à lui. Les deux époux partent ensuite en week-end dans les gorges de l'Ardèche et, sur le trajet, Adrien réussit à lui faire un bisou dans le cou sans qu'elle se braque. Un virage à 180 % en lequel les téléspectateurs ont du mal à croire. Alors que certains se moquent de la séance d'hypnose, d'autres soupçonnent une mise en scène. Bref, peu ont du mal à comprendre de changement brutal...