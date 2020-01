Mélodie (Mariés au premier regard 2020) critiquée, elle répond et dénonce le montage

Après Romain et Delphine, c'était à Mélodie et Adrien de se lancer dans l'expérience de Mariés au premier regard. Et contrairement aux premiers pour qui le mariage fut une évidence, c'était beaucoup moins clair pour Mélodie. Si Adrien accepte de se marier avec elle sans grande hésitation, elle semble plus réfractaire à dire "oui" et se montre très intransigeante : "Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de coeur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. (...). Donc je suis dans un moment d'hésitation", avoue-t-elle avant de donner son verdict. De plus, elle trouve que les 74% de compatibilité ne sont pas suffisants.

Vivement critiquée, Mélodie répond et dénonce le montage

Un comportement qui a valu à la jolie brune de nombreuses critiques... auxquelles elle a répondu en commentaire d'une photo d'elle, et elle met le montage en cause : "Je vous en prie, prenez du recul par rapport au montage de l'émission... Certains mots ont été sortis de leur contexte ! Quand je l'ai découvert à la mairie, je me suis simplement dit qu'il ne correspondait pas à mes critères habituels... Mais je n'ai jamais pensé du mal de son physique ! Nous verrons si je suis capable de surpasser tous mes doutes. La réponse bientôt." C'est ce lundi 20 janvier que l'on saura si la gestionnaire de carrières accepte ou refuse d'épouser Adrien.