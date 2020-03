Mélodie (Mariés au premier regard 2020) en larmes parce qu'Adrien divorce : les twittos savourent

Mélodie en pleurs, elle se sent "trahie"

Ce lundi 2 mars 2020 était diffusé le dernier épisode de cette quatrième saison de Mariés au premier regard sur M6. Et celle qui a le plus fait réagir les internautes, c'est encore Mélodie. Alors qu'elle souhaitait rester mariée à Adrien malgré son comportement qui laissait les téléspectateurs perplexes, son mari a préféré demander le divorce. Il faut dire qu'entre les deux tourtereaux compatibles à 74%, c'était loin de ressembler à un conte de fées. La candidate se montrait assez froide avec son époux, au point de toujours lui refuser un baiser.

"Si tu n'es pas capable de me faire confiance, ça ne sert à rien. Je souhaite divorcer" a alors décidé Adrien, certainement lassé que leur relation reste au point mort malgré ses efforts. Mélodie n'a alors pas pu retenir ses larmes. En pleurs, elle a déclaré : "Je me dis que je me suis investie pour rien. Il a fait ça pour quoi ? À quoi bon attendre le bilan, à quoi bon attendre que je m'ouvre pour prendre cette décision ? Je me sens vraiment trahie".

Les internautes se moquent

Les twittos qui étaient nombreux à trouver que Mélodie n'était pas sincère avec Adrien ont été encore une fois une majorité à la critiquer. Sur Twitter, beaucoup d'internautes se sont moqués de la réaction de la candidate de Mariés au premier regard, la clashant violemment : "Elle a été hautaine, désagréable, fermée, distante, et maintenant elle chiale parce qu'il préfère divorcer ?", "Mélodie : Je me suis investie pour rien. Où ? Quand ? Comment ? J'ai rien vu moi", "Elle a vraiment osé dire qu'elle s'était investie ?", "La blague du jour".