Elodie (Mariés au premier regard 2020) enceinte de Joachim ? Elle répond

C'est, avec Delphine et Romain, le second couple formé lors de cette saison 4 de Mariés au premier regard qui dure. Après un coup de foudre à la mairie, Elodie et Joachim ont vécu un véritable conte de fée. Plus de 6 mois après le tournage, ils sont toujours ensemble et semblent plus amoureux que jamais. Après avoir emménagé ensemble, ils envisagent aujourd'hui de renouveler leurs voeux de mariage.

Elodie enceinte de Joachim ?

"On n'a pas encore arrêté de date. Ce sera cette année, sûrement cet été !", a confié le coach sportif à Télé Loisirs. "Quand on se marie, on commence déjà à fonder une famille", ajoute-t-il, avant de préciser que ce n'est pas leur priorité : "On essaye déjà de construire des bases et on verra la suite." Sauf qu'une photo partagée par Elodie sur Instagram a semé le doute chez plusieurs internautes, qui ont cru apercevoir un baby bump : est-elle enceinte ? "Le ventre semble bien arrondi. Félicitations si c'est le cas", peut-on lire en commentaire.

La candidate de Mariés au premier regard 4 répond

Cherchant à en savoir plus, le blogueur Aqababe lui a directement demandé "T'es enceinte ?", ce à quoi elle a répondu sans attendre : "Je ne suis pas enceinte, j'ai juste trop bien mangé ! On ne va pas mettre la faute sur ma belle robe". Désolé pour les fans, il faudra donc attendre encore un peu avant de voir naître un nouveau bébé Mariés au premier regard...