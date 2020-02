Romain (Mariés au premier regard 2020) : Delphine au courant de sa relation avec Solenne ? Il répond

Oui, Solenne et Romain se sont bel et bien rencontrés avant le tournage de Mariés au premier regard et ont eu une relation d'un soir. Quelques jours après les révélations choc de TPMP, c'est Solenne elle-même qui confirmait, précisant qu'ils se sont vus quelques semaines avant de s'engager dans l'aventure et qu'ils n'ont donc trompé ni Matthieu, ni Delphine. "Nous ne sous sommes vus qu'une seule fois et avons décidé de ne plus nous revoir afin de donner toutes les chances à notre aventure de réussir. Romain et moi n'avons trompé personne."

Romain s'exprime sur sa relation avec Solenne

Quelques heures plus tard, c'est au tour de Romain de donner sa version des faits sur Instagram. "Je crois qu'il est temps de répondre aux attaques subies depuis quelques jours, si je le fais c'est pour être complètement transparent avec vous tous et mettre fin aux rumeurs qui nous concernent.", écrit-il. Il confirme la version de Solenne et notamment le fait qu'ils se soient rencontrés avant le tournage : "Avec Solenne, nous nous sommes rencontrés, non pas quelques jours, mais quelques semaines avant le mariage". Il précise qu'ils ont décidé de mettre fin à leur relation avant de s'engager dans Mariés au premier regard : "Nous nous sommes aperçus que tous les deux cela ne pourrait pas aller plus loin, nous avons donc décidé de laisser une chance à nos mariages respectifs de fonctionner, et de poursuivre cette expérience qui nous a prouvé depuis que les experts n'ont pas travaillé pour rien".

Delphine au courant de leur relation ?

Delphine, qu'il a épousé devant les caméras, était-elle au courant de cette relation ou l'a-t-elle appris en même temps que tout le monde ? Il répond : "Quant à Delphine c'est une femme respectable et je l'ai respectée. Elle a su ce flirt le soir-même de notre mariage, maintenant nous tenons à tourner la page sur cette histoire qui pour nous tous est loin derrière nous. Merci de tous nous respecter." Il conclut par "Pour finir, ce que je déplore c'est de voir que la magie et le bonheur de ma relation à l'écran avec Delphine fait des envieux... Mais c'est la vie !".