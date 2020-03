Solenne (Mariés au premier regard 2020) en couple après son divorce avec Matthieu ?

Si l'aventure Mariés au premier regard n'a pas fonctionné pour tous les candidats de cette quatrième saison, certains ont tout de même trouvé l'amour suite au tournage. C'est le cas d'Adrien, mais aussi de Mélodie, qui ont rencontré l'amour peu de temps après leur divorce. Serait-ce également le cas de Solenne ? Fortement critiquée pour son comportement froid et cassant envers Matthieu, la thérapeute faisait également parler d'elle pour la relation qu'elle a eu avec Romain quelques semaines avant le tournage de l'émission.

Solenne de nouveau en couple ?

Avant même le rendez-vous final devant les experts, Matthieu décidait de mettre fin à leur relation et lui rendait son alliance. Solenne aurait-elle retrouvé l'amour aujourd'hui ? Si elle reste discrète sur sa vie privée, elle a dévoilé sur Instagram une photo qui a fait beaucoup réagir. Et pour cause, on la voit poser avec son chien, aux côtés d'un mystérieux inconnu. De quoi attiser la curiosité des internautes, qui se demandent si la jolie blonde est aujourd'hui en couple. "Euh... C'est qui le monsieur à côté ?", peut-on lire dans les commentaires, ou encore "Solenne a trouvé l'amour". Alors est-ce son petit ami ou un simple ami ? Malgré ces nombreuses interrogations, Solenne ne s'est pas encore exprimée sur le sujet...