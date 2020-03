Cyril (Mariés au premier regard 2020) et Laura divorcés : les raisons de leur rupture

Alors que les bilans de la saison 4 de Mariés au premier regard ont été diffusés ce lundi 2 mars 2020 sur M6, les téléspectateurs ont été rassurés de voir que Delphine et Romain ou encore Elodie et Joachim sont toujours ensemble aujourd'hui, et qu'ils sont prêts à passer une étape supplémentaire dans leur couple. En revanche, les choses n'ont pas fonctionné pour Laura et Cyril qui, après avoir décidé de se donner une nouvelle chance devant les experts, ont fini par se séparer et prendre des chemins différents.

Cyril revient sur sa rupture avec Laura

Une rupture sur laquelle Cyril est revenu dans une interview accordée à Télé Loisirs. "Je voulais qu'on fasse un bout de chemin ensemble, qu'on essaie vraiment ! On est restés ensemble durant un à deux mois, on se voyait, on a essayé. On a vu qu'il nous manquait quelque chose. Moi, j'étais très introverti et elle, très extravertie. J'ai besoin d'être tranquille et elle, c'était l'inverse ! Si on avait énormément de points communs, il y avait des choses entre nous qui ne passaient pas. Laura voulait me changer trop vite, cela m'a mis un frein. On a divorcé deux mois après l'aventure."

Il faut croire que leur taux de 81% de compatibilité n'aura pas suffi... Le technicien dans l'industrie médicale de 27 ans a-t-il retrouvé l'amour aujourd'hui, plus de 6 mois après le mariage ? "Je suis toujours célibataire. Je n'attends pas forcément après cela. Peut-être que demain je tomberai sur la bonne." C'est tout ce qu'on lui souhaite.