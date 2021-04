Aurélien (Mariés au premier regard 2021) en couple pendant l'émission ? Il donne sa version

A priori, quand on participe à une émission comme Mariés au premier regard, c'est parce que l'on n'arrive pas à trouver l'amour et que l'on a besoin d'un petit coup de main. Pourtant, à la surprise générale, une rumeur a récemment laissé entendre que Aurélien - candidat de la saison 5 actuellement diffusée sur M6, et son frère Mathieu étaient déjà en couple au moment de s'inscrire au programme. Celui qui a fait la rencontre de Marianne a-t-il menti ?

Aurélien piégé par une manipulatrice ?

Info ou intox ? C'est la question à laquelle il a tenu à répondre auprès de Télé-Loisirs. Et sans surprise, tout ce qui se raconte sur Internet serait faux. Après avoir confié avoir vécu une longue période de célibat avant d'intégrer l'émission, "Ma dernière relation a duré deux ans et demi et s'est terminée en mars 2019", Aurélien a confessé avoir ensuite pas mal flirté à droite et à gauche, "Suite à cela, j'ai été sur des sites de rencontre. Et la personne qui en ce moment se fait un film est une fille que j'ai rencontré lors de vacances à Lyon, sur un site de rencontre."

Cependant, contrairement à ce qu'affirme cette personne, Aurélien n'aurait jamais entamé quoi que ce soit de sérieux avec elle avant de rencontrer les producteurs, "Je lui ai dit que j'étais en casting pour une émission et que donc, avec elle, je ne voulais pas me poser mais juste m'amuser." Or, c'est à partir de cet instant que cette jeune femme se serait justement décidée à le piéger, "Elle m'a manipulé de manière assez vicieuse. Car quand elle a entendu ça, elle a monté son plan pour, le jour où je ferai l'émission, pouvoir sortir des trucs pour se faire connaître et qu'on parle d'elle."

Le candidat a apporté ses preuves à la production

Puis, conscient des doutes du public concernant cette histoire, le frère de Mathieu a ensuite précisé, "Cette fille, je ne l'ai vue que cinq fois dans ma vie. La dernière fois c'était le 16 mars 2020, six mois avant mon mariage et quatre mois avant mon premier jour de tournage." Mais alors, pourquoi ne dément-il pas directement les rumeurs sur ses réseaux sociaux, là où les Internautes sont en train de théoriser sur sa vie personnelle ? Pour une très bonne raison, "Je ne réponds pas à tout ça sur les réseaux car ça risque juste d'alimenter le truc alors que je n'ai rien à me reprocher".

Surtout, le candidat l'a rappelé, s'il avait réellement été en couple au moment de l'émission, la production ne l'aurait jamais laissé au montage. Au contraire, si on peut désormais suivre son aventure sur M6, c'est tout simplement parce qu'il aurait suffisamment prouvé en coulisses que cette histoire était montée de toutes pièces, "J'ai surtout mis les choses au clair avec la production qui s'est logiquement posée beaucoup de questions suite à ce qui est sorti. J'ai des preuves, que je n'ai jamais montré au grand public, mais que j'ai montré à la production pour les rassurer et leur montrer que j'avais fait l'émission avec sincérité."

Vous pouvez donc souffler, la saison 5 de Mariés au premier regard n'est pas ruinée par un faux candidat, "Non, je n'étais pas du tout en couple pendant l'expérience et même bien avant".