Mariés au premier regard 2021 : Mathieu et Aurélien déjà en couple et venus juste pour le buzz ?

Contrairement à Cécile & Alain, Laure & Matthieu, Mélina & Yannick et Laura & Clément, Mathieu et Aurélien n'ont pas encore fait la connaissance de leurs futures femmes dans Mariés au premier regard 2021. Pour le moment, ils se sont juste présentés aux téléspectateurs et leur portrait a beaucoup fait réagir, surtout le moment où les premiers frères jumeaux de l'émission de M6 avouent qu'ils dorment toujours ensemble à 36 ans. Sauf que aujourd'hui, ils font l'objet d'une étonnante rumeur.

Aurélien et Mathieu ont-ils menti sur leur célibat ?

D'après les infos d'Aqababe, Mathieu et Aurélien n'étaient apparemment pas célibataires pendant Mariés au premier regard 2021 (ou Mariés au premier regard 5). Sur son compte Instagram, le blogueur explique que la supposée petite amie de Mathieu l'aurait même "accompagné dans les démarches de l'émission" : "Il prétextait vouloir se servir de l'émission comme un tremplin pour faire de la Tv réalité ! La famille de Mathieu était même au courant. Mais arroseur arrosé, la fille que Mathieu devait épouser ne se mariera pas pour problèmes familiaux !" What ?