Matthieu (Mariés au premier regard 2021) défend le frère de Laure face aux critiques

Alors que le mariage de Laura et Clément, dans Mariés au premier regard 5, a fait pleurer les internautes, celui de Laure et Matthieu a provoqué pas mal de stress et d'interrogations au vu de l'ambiance très calme. D'ordinaire plein d'humour et très bavard, Matthieu s'est finalement retrouvé submergé par le stress au moment de la cérémonie, à tel point qu'il est devenu complètement paralysé. Son attitude a laissé les proches de Laure perplexes, surtout son frère, qui a affiché un visage assez fermé.

"Ce qu'on a vu n'a pas reflété la réalité", Matthieu réagit aux critiques sur le frère de Laure

De nombreux internautes ne l'ont pas loupé sur Twitter, entre moqueries, critiques et comparaisons peu avantageuses. Laure a rapidement pris la défense de son frère Matthieu tandis que Matthieu, le marié, a expliqué à Télé Loisirs que le montage de Mariés au premier regard 2021, sur M6, peut induire en erreur sur la personne : "C'est dommage car les courts extraits diffusés ne représentent pas vraiment ce qui s'est passé et ne reflètent pas ce qui s'est passé le jour J. Il est très drôle et a détendu l'atmosphère, au contraire."