Matthieu (Mariés au premier regard 2021) bloqué face à Laure : il explique son attitude étonnante

Si Mélina et Yannick ont eu un coup de foudre lors de leur première rencontre à la mairie, Cécile, elle, n'a pas eu d'attirance physique pour Alain au départ dans Mariés au premier regard 2021. La mère d'Anissa s'est d'ailleurs montrée assez distante avec lui lors de la soirée après la cérémonie. Le mariage de Laure et Matthieu, lui, nous a offert une ambiance encore très différente. Une ambiance extrêmement calme, ce qui est assez surprenant car les deux candidats ne sont pas du genre discrets, mais le stress peut faire perdre tous ses moyens, c'est bien connu.

Matthieu revient sur son mariage avec Laure

Matthieu peut en témoigner puisqu'il s'est laissé submerger par ses émotions face à Laure, à tel point qu'il est devenu muet, lui qui était pourtant plutôt détendu avant la cérémonie. Que s'est-il réellement passé ? "Je me reçois un mur sur la tête, une maison même. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire et je vois tout ce que ça engendre (...) Si on m'avait dit de partir en courant, je serais parti en courant. Je me posais des questions. La première était : "Qu'est-ce que je fais ici, dans cette aventure ?" J'avais peur de faire une bêtise", explique Matthieu en interview avec Purepeople.

"Je prenais vraiment ça à la rigolade"

Malgré toutes ces questions, le candidat de Mariés au premier regard 5 a répondu "oui" à la fameuse question "voulez-vous épouser...?" : "Je ne voulais pas avoir de regrets. Mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre comme sensation. Je n'avais pas vraiment réalisé dans quoi je m'embarquais avant le jour J. Je prenais vraiment ça à la rigolade. J'aurais dû essayer de voir les enjeux qu'il y avait", confie Matthieu. Espérons que Laure ne soit pas refroidie par cette attitude car sur le papier les deux célibataires ont tout pour être ensemble.