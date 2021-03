Cécile (Mariés au premier regard 2021) distante avec Alain : "C'était de la protection"

Cécile (Mariés au premier regard 2021) avoue : "J'étais complètement fermée"

Cécile fait partie des candidats de Mariés au premier regard 2021. Dans le nouvel épisode de la saison 5 de Mariés au premier regard diffusé ce lundi 15 mars 2021 sur M6, Cécile et Alain se sont mariés. Et si les deux époux semblent se plaire mutuellement, la mariée a cependant été distante, voire froide avec son mari, pendant et après le mariage. Pourquoi ce comportement ? Elle s'est expliquée à Purepeople. "J'étais complètement fermée" a-t-elle reconnu, mais "cette attitude c'était de la protection".

Alors que sa fille Anissa avait été jugée "hautaine" par de nombreux internautes et que Cécile avait réagi en défendant sa fille, la candidate de Mariés au premier regard 2021 a détaillé à propos d'Alain : "A ce moment-là il me plaisait, on avait bien fait connaissance dans la voiture. On ne le voit pas mais on a parlé non stop, il n'y a pas eu un seul blanc. On a vraiment eu un feeling. Arrivée à la soirée, j'étais encore sur la retenue malgré tout. Je n'étais pas moi-même. J'avais ma carapace, je n'étais pas à l'aise".