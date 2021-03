Cécile (Mariés au premier regard 2021) : "Ma fille ne voulait pas que j'aie d'homme à la maison"

Cette année, la parole est aux enfants dans Mariés au premier regard 2021 ! L'un d'entre eux s'est d'ailleurs démarqué dès le premier épisode : Anissa, la fille de Cécile. Les internautes ne se sont pas montrés tendres avec elle car ils l'ont jugée "dure" et "hautaine" avec sa mère, notamment lors des essayages de la robe de mariée : "Vu de l'extérieur, peut-être que ça choque. Mais au quotidien, ma fille me dit les choses qu'elle ressent, sans filtre. Mais j'ai l'habitude", a confié Cécile pour défendre sa fille.

Cécile se confie sur sa relation avec sa fille Anissa

Malgré la réticence d'Anissa face à son mariage, avec Alain, Cécile est quand même allée jusqu'au bout de l'expérience Mariés au premier regard 5, mais sachez qu'elle n'aurait pas abandonné si sa fille avait décidé de s'opposer à son union : "On était un couple. Elle ne voulait pas que j'aie d'homme à la maison. Je n'en éprouvais pas le besoin non plus. Mais la donne a changé. En m'inscrivant à cette expérience, je me suis dit qu'il fallait que je sois une femme. Ma fille prenait son indépendance, il fallait que je pense à moi. Si elle n'avait pas accepté mon choix, je l'aurais quand même fait", avoue la candidate à Télé Loisirs.

Et puis, il était important pour Cécile de retrouver sa vie de femme : "Je n'avais pas envie de finir en dormant avec mes deux chiens et mes deux chats. Il fallait que je pense à moi. Même si elle n'a pas validé ou compris mon choix, de par sa présence, elle l'a accepté."

"J'ai eu un pseudo malaise"

Dans la suite de son interview, la maman d'Anissa revient sur son moment de panique avant de rencontrer Alain, le célibataire compatible avec elle, pour la première fois : "J'ai eu une montée de tension. J'ai eu un pseudo malaise. Je ne voyais plus rien en fait. Je disais à mon père que ça n'allait pas. Et je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. Tout allait bien jusqu'au moment où je me suis retrouvée devant la mairie. Mon état physique a pris sur le psychique. Mes jambes ne tenaient plus... J'étais très stressée !"