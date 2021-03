Mariés au premier regard 2021 : "hautaine", Anissa, la fille de Cécile, énerve les internautes

Dans l'épisode 1 de Mariés au premier regard 5 diffusé ce 8 mars 2021, vous avez fait la connaissance de Mélina, Yannick, Arnaud et Cécile, mais aussi des mamans de Yannick et Mélina, très sceptiques face à cette expérience, et d'Anissa, la fille de Cécile, peu délicate et très cash. Elle a d'ailleurs clairement volé la vedette à sa mère sur les réseaux sociaux. Eh oui, les internautes ont réagi en masse à son comportement qu'ils jugent "hautain", "odieux", "insupportable" et "ingrat". Il faut dire qu'Anissa n'a pas mâché ses mots face à sa mère.

Anissa jugée "hautaine" et "insupportable"

Elle ne s'est pas non plus gênée pour faire des remarques à Cécile sur son poids lors des essayages des robes de mariée : "Je trouve que ça fait bouffi. 2-3 kilos en moins ça ne serait pas de refus (...) On va faire un régime", a par exemple balancé Anissa à sa mère.

Des remarques qui ont pas mal énervé les Twittos : "Anissa a l'air ingrate", "enfant égoïste", "c'est toi qui es malaisante Anissa", "Anissa est odieuse! Y'a pas à être si méchante avec sa mère !", "insupportable cette Anissa", "quel échec d'avoir élevé seule son gosse et qu'elle soit ingrate et odieuse comme ça", peut-on lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.