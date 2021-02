Mariés au premier regard 5 : casting, bébé, décor... les nouveautés de la saison 💍

Mariés au premier regard a donné naissance à de belles histoires d'amour comme celle de Tiffany et Justin, parents de deux enfants, Joachim et Elodie ou encore Charline et Vivien, parents de deux enfants aussi. La liste n'est pas encore terminée puisque l'émission de M6 revient prochainement pour une saison 5 tandis que le casting de la saison 6 est déjà lancé. La date de diffusion de la cinquième saison n'a pas encore été dévoilée, mais la production a partagé les nouveautés lors de la conférence de presse.

Un casting élargi... et déjà un bébé

Dans Mariés au premier regard 5, vous allez faire la connaissance de 14 célibataires, retenus parmi 10 000 candidatures : "La cinquième saison va tenir toutes ses promesses même au-delà. C'est la saison de l'amour. Vous allez faire connaissance avec des participants passionnants et très sincères dans leur démarche. On en a certains de très drôles aussi. Il y a eu un véritable engouement dans les phases préparatoires. On a eu plus de 10 000 candidature spontanées. Pour vous donner un ordre d'idée, on en avait 1 000 en saison 2", a confié Virginie Derhs, la productrice.

Cette année, l'émission a décidé d'élargir son casting avec des quarantenaires : "Cette année, on a un casting plus large qui correspond davantage à l'évolution de la société. On a des célibataires avec une tranche d'âge de 25 à 41 ans. C'est la première fois qu'on a des quarantenaires dans le programme, avec des questionnements différents, une démarche différente. Quand on est dans l'optique d'une seconde vie, on ne se pose pas forcément les mêmes questions et on n'arrive pas avec le même bagage dans l'expérience."

Les enfants des candidats, en âge de s'exprimer, auront eux aussi la parole : "On a été extrêmement précautionneux là-dessus. On les a accompagnés, même ceux que vous ne verrez pas dans le programme, qui étaient trop jeunes. On a préféré ne pas les exposer." La grosse surprise de Mariés au premier regard 5 est qu'une candidate est déjà enceinte, cinq mois seulement après son mariage avec l'un des célibataires du divertissement de M6.

Des jumeaux dans Mariés au premier regard 5

L'autre nouveauté du casting de Mariés au premier regard 5 est la présence de deux frères jumeaux de 36 ans "avec des profils très différents, des parcours différents, des problématiques amoureuses différentes" : "Chaque année, on a toujours des personnes qui se présentent ensemble à nos ateliers. Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé de compatibilité pour avoir des duos dans le programme, mais cette année, on a eu ces jumeaux. Les experts ont trouvé ça assez passionnant."

Changement de décor !

A cause de la crise sanitaire actuelle (merci le coronavirus), les mariages de Mariés au premier regard saison 5 n'ont pas pu se dérouler à l'intérieur de la mairie de Grans. La production a alors trouvé un plan B : installer de A à Z un nouveau lieu de cérémonie aéré sur le parking de la mairie, tout en respectant les distanciations sociales avec le mobilier pour les invités.