Charline et Vivien (Mariés au premier regard) parents : accouchement, bébé... Ils se confient

"Ça va être casse-pied de laisser mes deux femmes à la maison"

De son côté, Charline a avoué qu'elle serait bien restée à la clinique un peu plus longtemps après l'accouchement : "Pour un premier enfant, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait rien faire. On ne savait même pas changer une couche. Mais on a eu l'accompagnement qu'on souhaitait. Je serais bien restée un peu plus". Mais ceux qui avaient participé à Mariés au premier regard et sont toujours en couple et plus in love que jamais vont devoir apprendre, comme tous les parents, à se débrouiller seuls avec leur bébé.

Avant de reprendre le boulot une fois son congé paternité terminé, Vivien avait précisé : "Ça va me faire sortir un peu de la maison", parce que "j'ai besoin de ça. Donc la reprise va faire du bien, même si ça va être casse-pied de laisser mes deux femmes à la maison". Par contre, "je pense que ce sera plus difficile pour Charline" a-t-il précisé, "car elle ne pourra pas se reposer sur moi pour changer une couche, bercer Victoire ou la tenir pendant qu'elle mange à midi".