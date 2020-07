Charline et Vivien (Mariés au premier regard 3) bientôt parents, ils attendent leur 1er enfant

Charline et Vivien ont une grande nouvelle à nous annoncer ! Alors que tout le monde s'attendait à ce que les deux candidats de la saison 3 de Mariés au premier regard dévoilent la date de leur renouvellement de voeux, deux ans après leur mariage devant les caméras de M6, c'est une autre nouvelle qu'ils ont annoncée ce mardi 21 juillet 2020 : ils attendent leur premier enfant ! "C'est avec une grande joie et une certaine émotion que nous sommes heureux de vous annoncer que notre petite famille va s'agrandir d'ici quelques mois...", écrit Charline sur Instagram, en légende d'une photo d'eux deux avec les T-shirt "futur papa" et "future maman".

Charline et Vivien bientôt parents !

De son côté, Vivien a écrit : "Il est venu le temps de vous annoncer une grande nouvelle... Le début d'une nouvelle aventure, une aventure à trois. Voilà plus de deux années que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la mairie. Puis tout s'est s'enchaîné, mariage, voyage de noces, déménagement, demande en mariage (renouvellement de voeux)... Et voilà, aujourd'hui nous pouvons vous annoncer que 2021 va être une sacrée belle année pour nous ! Nous sommes donc très heureux, joyeux, enthousiastes, épanouis, comblés, chanceux de vous annoncer que "prune" ou "pruneau" sera de la partie pour célébrer notre renouvellement de voeux...". Un clin d'oeil humoristique au fait qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix du prénom, comme ils nous l'avaient confié en interview en janvier dernier ?

Après les naissances de Romy, en juillet 2018 et Zélie, en décembre dernier, les deux filles de Tiffany et Justin, la famille de Mariés au premier regard s'agrandit !