Mariés au premier regard 5 : deux frères jumeaux au casting de la nouvelle saison

Deux frères jumeaux seront dans la saison 5 de Mariés au premier regard

Alors que l'émission de dating 5 hommes à la maison a été déprogrammée, Mariés au premier regard va revenir sur M6 pour une saison 5. Et comme l'a révélé TV Mag, cette année, la production du programme a préparé une surprise aux téléspectateurs. Laquelle ? Il y aura deux frères jumeaux au casting de la saison 5 de Mariés au premier regard !

Les deux jumeaux de 36 ans sont en effet tous les deux célibataires et cherchent l'amour. Leur but est de trouver chacun une femme. C'est donc ensemble qu'ils ont décidé de participer à Mariés au premier regard 5, "en vue de se voir proposer, chacun, une éventuelle célibataire compatible après analyse des tests de personnalité par les experts" précise le média.

Il n'y aura toujours pas de mariage homosexuel

En revanche, toujours pas de mariage homosexuel en vue. Kamila Fievet, productrice de MAPR, avait pourtant confié à TV Mag que cela pourrait arriver dès la saison 4 : "Cela peut arriver pour la quatrième ou la cinquième saison. Ou plus tard, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant". Ce sera donc peut-être pour la saison 6.

Car sur le tournage de la saison 5 qui avait été retardé à cause du coronavirus, ce sont 7 couples mixtes (7 hommes et 7 femmes) qui pourront se dire oui. Ils viennent tous d'Ile-de-France et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quant aux cérémonies, elles ont été tournées à la mairie de Grans, dans les Bouches-du-Rhône. Le média a aussi précisé qu'une fois de plus, comme pour les saisons précédentes de Mariés au premier regard, il y a des candidats célibataires qui ont des enfants (nés de leurs précédentes relations).