Mariés au premier regard : le tournage de la saison 5 retardé à cause de la crise du coronavirus

Il y a un an de cela, les couples de la saison 4 de Mariés au premier regard se rencontraient pour la première fois et s'unissaient devant le maire, leurs proches et les caméras de M6. Un moment magique pour Elodie et Joachim, qui vivent toujours le grand amour à l'heure actuelle et qui prévoient de renouveler leurs voeux, mais aussi pour Romain et Delphine, malgré leur rupture récente. Si leur histoire s'est finie, les deux candidats ne regrettent en rien leur union. Espérons que les couples de la saison 5 finissent tous comme Elodie et Joaquim.

Les tournages de la saison 5 de Mariés au premier regard retardés

Mais où en est-on d'ailleurs ? Alors que les mariages auraient dû avoir lieu en ce début d'été, la crise sanitaire du coronavirus a retardé les tournages de quelques mois. "Les mariages sont décalés en septembre prochain" comme le révèlent nos confrères de TV Mag, qui précisent qu'ils devraient toujours avoir lieu à Grans comme les années précédentes. Mais rassurez-vous, la production a déjà bien avancé sur le casting : "Le casting est prêt, les couples compatibles ont été identifiés par les experts".

Bonne nouvelle donc pour les fans : "Ce retard n'aura probablement pas d'impact sur la diffusion de la nouvelle saison, généralement prévue en début d'année." A moins qu'il y ait une deuxième vague... Ce n'est pas la seule émission impactée par l'épidémie de coronavirus : Koh Lanta, The Voice ou encore la saison 15 de L'amour est dans le pré ont eux aussi dû accuser du retard et s'adapter à la situation.