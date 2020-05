Wejdene : "Anissa", le morceau qui enflamme Tik Tok a enfin son clip !

"Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes"

Anissa c'est LA chanson du moment sur Tik Tok ! Depuis le confinement, le morceau cartonne sur la plateforme et est repris par de plus en plus de personnes avec des mises en scène différentes, à tel point qu'il est difficile de ne pas connaître ces paroles par coeur : "Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wejdene. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu n'as pas de principes, j'te jure sur ma vie." Déso si on vous les a remis dans la tête !

En tout cas, Wejdene peut dire merci à Tik Tok pour le buzz créé autour de son single Anissa sur les infidélités des mecs : sa carrière va sûrement connaître un gros tournant grâce à la plateforme. Et pour continuer à surfer sur le succès de son morceau, la chanteuse, signée sur le label Guette Music, a lancé le #AnissaChallenge, l'occasion pour les internautes de dévoiler leurs plus belles vidéos. Sinon, on pense très fort à toutes les Anissa du monde pour qui ça ne doit pas être facile !

Le clin d'oeil de Wejdene aux critiques

Le son phare de Tik Tok a enfin son clip ! C'est ce mercredi 27 mai 2020 que Wejdene a dévoilé la vidéo d'Anissa dans laquelle elle offre un joli clin d'oeil à toutes les personnes qui ont jugé le passage "tu hors de ma vue" : "vous savez que ce n'est pas du tout français", lui balance une professionnelle du français avant que l'artiste lui réponde : "en vrai, je m'en bats les co*illes". Une réponse aux critiques plutôt claire ! Ça nous rappelle un peu Aya Nakamura et ses paroles incomprises.

Découvrez des vidéos Tik Tok sur Anissa de Wejdene