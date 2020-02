Aya Nakamura : des chansons qui veulent rien dire ? "J'avoue, des fois je fais pas d'effort"

Ce vendredi 21 février n'était pas uniquement marqué par le retour de Koh Lanta, c'était également la diffusion d'un nouveau Plan C, la célèbre émission de Camille Combal. Et pour célébrer l'événement, l'animateur de TF1 en a profité pour se lancer dans un Carpool Karaoké en compagnie de Aya Nakamura.

Le surnom que déteste Aya Nakamura

Néanmoins, plus que sa participation vocale, c'est son entretien avec l'animateur qui s'est révélé particulièrement intéressant. La raison ? La chanteuse a fait une mise au point avec son public qui, on l'espère, sera entendue par tout le monde.

Tandis que Camille Combal révélait : "Quand je demande si je peux regarder du foot ou quoi que ce soit, ma meuf me dit 'Y a pas moyen Djadja'" - faisant ainsi référence à un célèbre titre de l'artiste, Aya Nakamura s'est montrée choquée : "Elle t'appelle Djadja ta meuf ? Hey mais moi ça me vénère quand on m'appelle comme ça !"

Une confession qui a amusé Camille Combal, "On t'appelle Djadja ? Non ?!", même si cette situation semble réellement saouler la pote de Gradur : "Hey je m'appelle Aya ! Arrêtez !"

Des chansons qui ne veulent rien dire ?

Mais ce n'est pas tout, la chanteuse a par la suite révélé la question qu'elle en a marre d'entendre au quotidien : "On me pose jamais cette question là, mais elle veut dire ça. C'est 'Pourquoi tu parles pas français et ça marche autant ?' En gros c'est 'ça veut dire quoi tes paroles ? On comprend rien. C'est n'importe quoi'".

Un raisonnement qui là aussi lasse Aya Nakamura - un Internaute s'est même amusé à faire une version compréhensible de la chanson sur YouTube, même si, au fond d'elle, elle le comprend : "Après ouais j'avoue, franchement des fois je fais pas d'effort !" Faute avouée à moitié pardonnée ?

De toute façon, français soutenu ou français Ayaesque, cela n'empêche pas ses chansons de cartonner et de faire danser le monde entier... Et c'est ça le plus important.