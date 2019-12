Aya Nakamura : il reprend "Djadja" en "français soutenu, pour les nuls" et fait le buzz

"Oh Djadja / Y a pas moyen Djadja /J'suis pas ta catin Djadja, genre en Catchana baby tu dead ça / Oh Djadja". Plus d'un an et demi après sa sortie, vous vous demandez encore ce que signifient les paroles de Djadja, le tube d'Aya Nakamura ? Si la chanteuse expliquait avoir composé les paroles pour régler ses comptes avec un "catchana" (ou snapchatteur en français) qui a affirmé sur Snapchat avoir eu une relation sexuelle avec elle, certains mots restent encore obscures pour certains.

Jonathan Krego reprend "Djadja" en "français soutenu, pour les nuls"

Heureusement, Jonathan Krego, ancien candidat de The Voice en Belgique, est venu à leur rescousse ! Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche 22 décembre 2019 sur Twitter, le chanteur a repris le célèbre tube en "français soutenu, pour les nuls" : "Y'a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons. Du coup j'ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls" explique-t-il. On l'entend alors : "Alors monsieur, qu'est-ce que j'entends. Vous diffamez à mes dépens. Apparemment j'vous ferais la cour. Ma parole mais vous êtes fou. Alors, comme ça, le monde est petit ? Que croyez-vous, qu'on ne se verrait plus ?".

"Oh Jean-Jean, ça ne va pas Jean-Jean"

Djadja, qui représente "un mec lambda, ça pourrait être ton pote, ton frère, qui raconte des salades sur une de tes copines", devient ici Jean-Jean : "Oh Jean-Jean, ça ne va pas Jean-Jean. Je ne suis pas votre catin, Jean-Jean, non. La levrette, vous la vîtes dans vos rêves". Le célèbre "y a R" devient ici tout simplement "je m'en fiche". Une vidéo qui, depuis sa publication, fait le buzz ! Elle a dépassé les 485 000 vues et 10 000 retweets !