Clément (Mariés au premier regard 2021) et Laura : leur mariage fait pleurer les internautes

Nouveau mariage, nouvelle ambiance dans Mariés au premier regard 2021 ! Alors que Cécile s'est montrée distante avec Alain au départ, que Matthieu s'est retrouvé figé face à Laure au moment de la cérémonie et que Mélanie et Yannick rencontrent déjà des problèmes de couple, Laura et Clément, eux, ont eu un véritable coup de foudre lors de leur rencontre à la mairie. Leurs familles sont elles aussi tombées immédiatement sous le charme du couple, à tel point qu'une amie de Laura et la petite soeur de Clément, Alizée, ont prononcé des discours touchants.

Les internautes émus par le mariage de Laura et Clément

Celui d'Alizée a beaucoup ému les internautes qui ont eu du mal à retenir leurs larmes devant leur télé. Ils ont aussi eu besoin de mouchoirs au moment où les deux célibataires ont accepté de s'unir et lorsqu'ils se sont embrassés pour concrétiser leur mariage : "C'était le plus long, savoureux et beau baiser" de l'histoire de Mariés au premier regard, a réagi une internaute sur Twitter.

L'émotion était donc clairement au rendez-vous sur le réseau social à l'oiseau bleu : "J'ai des papillons dans le ventre avec Laura et Clément. S'ils divorcent je le vivrais comme un échec personnel !!!", "j'ai vraiment chialé pendant le discours de la petite soeur de Clément", "sa soeur a réussi à me foutre la chair de poule et les larmes aux yeux", "trop touchants Laura et Clément".