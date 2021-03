Laure (Mariés au premier regard 2021) répond aux critiques sur son frère, Matthieu aussi

Suite aux nombreuses critiques, Laure a répondu dans sa story Instagram du 23 mars 2021. "Je voulais rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'une émission de télé" a rappelé la candidate de Mariés au premier regard 2021, "Même si les histoires sont vraies et que nous ne sommes pas des acteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques petits montages pour créer du suspense parfois et rendre l'atmosphère un peu plus pesante".

Laure assure : "Mon grand frère est mon plus grand exemple"

Puis, Laure a tenu à défendre son frère. "Je tenais vraiment à réagir sur le sujet parce que j'ai vu beaucoup de commentaires haineux et très violents concernant ma famille et notamment mon grand frère. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui l'ai traîné malgré lui, et malgré eux-mêmes, c'est valable pour toute la famille. Ils n'étaient pas obligés de me suivre mais ils l'ont fait, par amour pour moi et par soutien" a-t-elle expliqué.

La candidate de la saison 5 de Mariés au premier regard a aussi rappelé qu'il y avait du montage. "Il suffit d'une image où on tire un peu la tête et elle passe en boucle et on vous fait passer pour la mauvaise personne" a-t-elle déclaré. "Si j'ai autant d'humour ce n'est pas pour rien, ma famille est pareille. Je pense d'ailleurs que mon grand frère est mon plus grand exemple" a-t-elle ajouté, "Donc évitez les commentaires pourris parce que c'est un peu un carnage".