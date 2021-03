Alain (Mariés au premier regard 2021) déçu et refroidi par Cécile ? Sa mise au point

Contrairement à Yannick et Mélina, Cécile et Alain n'ont pas eu un coup de foudre, lors de leur première rencontre à la mairie dans Mariés au premier regard 2021, mais ils ont quand même eu un très bon feeling. Sauf que l'ambiance a complètement changé entre eux au moment de la soirée pour célébrer leur union. Cécile est devenue froide et très distante avec Alain, créant ainsi un gros malaise : "À cette soirée-là, je ne me suis pas reconnue. On dirait une fille hautaine, mais pas du tout", a confié la mère d'Anissa à Télé Loisirs.

La réaction de Cécile était "légitime" selon Alain

De son côté, Alain a lui aussi tenu à rectifier quelques informations, suite à la diffusion de son mariage avec Cécile dans Mariés au premier regard 5 sur M6, en interview avec Télé Loisirs . Déjà, il assure que la fête n'était pas aussi catastrophique qu'on a pu le voir à la télé : "C'est tourné d'une façon où je suis un peu à me questionner. Mais j'ai passé un très bon moment. Elle était un peu distante au début du mariage, quand on faisait les photos. Elle fuyait mon regard. Je me demandais si je lui plaisais vraiment. Mais c'est normal, nous étions deux inconnus. Sa réaction était légitime. Mais tout ça n'a pas duré toute la soirée."

Ensuite, le papa de deux enfants confirme que l'idée d'abandonner l'expérience ne lui a pas traversé l'esprit malgré l'attitude distante de Cécile. Une attitude très différente de celle de sa fille Anissa, qui au départ la critiquait pour son choix : "C'était une soirée de mariage réussie. Je suis surpris du scénario de l'épisode. À un moment donné, on m'entend dire dans l'épisode, 'si ça continue comme ça, je suis capable d'arrêter'. Alors que ce n'était pas du tout le cas. C'est une phrase qui a été détournée. Ce n'était pas dans mon optique."

"Ce serait bien de rectifier le tir"

Alain partage aussi son incompréhension sur le fait que son goût pour les femmes plus jeunes ait fortement été mis en avant : "Ce serait bien de rectifier le tir. On dit que j'aime être avec des femmes plus jeunes. Mais j'ai toujours été avec des femmes qui avaient à peu près quatre ans d'écart avec moi. Je m'attendais à ce qu'on me trouve quelqu'un entre 38 et 40 ans. Je ne comprends pas pourquoi l'accent est mis sur le fait que je m'attendais à avoir quelqu'un de plus jeune... Quand j'étais moi-même plus jeune, j'étais avec des femmes plus âgées. C'est avec le temps que ça a changé."