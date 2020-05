Rémi (Mariés au premier regard 2020) révèle avoir été en couple après son divorce avec Elodie

Comme tous les candidats, c'est dans l'espoir de trouver la femme de sa vie que Rémi a décidé de participer à la saison 4 de Mariés au premier regard. Malheureusement, il n'aura pas eu la chance d'Elodie et Joachim, ni de Delphine et Romain puisque son mariage avec Elo ne s'est pas passé comme prévu. Si les jeunes mariés qui étaient jugés compatibles à 85% se sont rapprochés lors de leur voyage de noces en Crète, les choses ont rapidement dégénéré et, à leur retour en France, ils ont décidé de divorcer. Rémi a-t-il retrouvé l'amour depuis l'expérience tournée l'été dernier ?

Rémi confie avoir fait "une belle rencontre" après le tournage de MAPR

Le technicien qualité dans l'industrie s'est confié sur sa situation amoureuse en story Instagram... et a révélé avoir été en couple après le tournage. Mais s'il a fait "une belle rencontre", leur relation amoureuse n'a malheureusement pas fonctionné : "mais malheureusement ça n'a pas duré", ajoute-t-il. Sans entrer dans les détails, il a confié être à nouveau célibataire depuis le 8 mars dernier. Il est donc à nouveau à la recherche du grand amour et cherche "une fille souriante, séduisante et avec beaucoup de caractère". On espère pour lui qu'il la trouvera dès la fin du confinement...