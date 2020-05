Romain (Mariés au premier regard 2020) et Delphine séparés ? Le message qui sème le doute

Depuis la fin de Mariés au premier regard 2020, seuls deux couples avaient survécu : Elodie et Joachim pour qui tout semble aller pour le mieux et Romain et Delphine. Suite à l'émission, Delphine avait même rencontré la fille de Romain et le couple avait emménagé ensemble et adopté un petit chat.

Romain et Delphine, la rupture ?

Mais depuis plusieurs semaines, les internautes avaient un doute sur leur relation. Depuis la fin avril, les deux candidats de Mariés au premier regard n'ont plus posté de photos d'eux ensemble sur leur compte Instagram, provoquant de nombreuses questions dans les commentaires. Ce vendredi, une nouvelle "preuve" semble encore indiquer que Romain et Delphine ne seraient plus en couple : il a supprimé toutes leurs photos à deux de son compte Instagram et posté en story un message qui en dit long.

"Désolé pour ce silence qui en dit forcément long sur la situation"

C'est dans la soirée de ce vendredi 22 mai que Romain a posté un message laissant entendre que tout serait terminé entre lui et Delphine. Conscience que le statut de leur relation intrigue les internautes, il a écrit : "Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Delphine et moi, il aura fallu du temps et de la réflexion, voilà pourquoi je ne vous ai pas répondu sur les réseaux jusqu'à maintenant. Je vous donnerai les explications de notre silence ce soir dans une vidéo que je posterai. Désolé pour ce silence qui en fit forcément long sur la situation mais je préférais garder le peu d'intimité qui nous restait". Romain n'a pour l'instant pas posté la vidéo qu'il évoque mais il semble de plus en plus probable que leur relation soit terminée.