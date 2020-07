Romain (Mariés au premier regard 4) dévoile (enfin) les raisons de sa rupture avec Delphine

On sait enfin pourquoi Delphine et Romain ont rompu ! Alors que, fin juin 2020, Elodie et Joachim fêtaient leur premier anniversaire de mariage, les deux candidats de Mariés au premier regard n'ont pas eu cette chance puisque le couple a rompu peu de temps avant. Que s'est-il passé alors qu'ils semblaient plus amoureux que jamais et avaient même adopté un chat ? Alors que les deux restaient très mystérieux sur cette rupture, qu'ils ont mis longtemps à officialiser, Romain en a révélé les raisons dans une interview accordée à Télé Loisirs.

"On ne se supportait plus. A un moment donné, j'avais besoin de respirer"

Et les deux mois de confinement n'y sont pas pour rien : "je pense fortement que cela a eu un impact sur notre couple. D'ordinaire, je suis quelqu'un qui travaille énormément, entre 10 à 12 heures par jour, jusqu'à 6 jours par semaine. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Bien sûr, Delphine était au courant, elle savait mon rythme de vie. Et là, tomber dans une routine où H24 on est ensemble durant deux mois, c'était très compliqué... J'ai perdu toute intimité, elle aussi, je pense. Les premières semaines c'était top et après on ne se supportait plus. A un moment donné, moi, j'avais besoin de respirer. J'émettais le fait de pouvoir rentrer chez moi 2/3 jours, elle le voyait d'un mauvais oeil. Entre Delphine et moi, le problème c'est un gros manque de communication. Il y avait aussi beaucoup de fierté de notre part à tous les deux."

Romain dévoile les raisons de sa rupture avec Delphine

Le Marseillais a une nouvelle fois confirmé qu'ils étaient sincères et que leur couple n'était pas fake : "Je suis tombé amoureux d'elle. De toutes mes histoires, elle est la fille la plus saine que j'ai pu rencontrer. C'est ce qui me met du baume au coeur quand j'en parle aujourd'hui.". D'ailleurs, ils devaient participer ensemble à une émission de télé-réalité comme il l'a révélé : "On avait des projets télé ensemble. On devait faire La Bataille des couples. On avait accepté de faire l'aventure tous les deux. Je voulais profiter de tout ça." Il n'est pas fermé à l'idée de participer à une émission en solo : "Si on me propose quoi que ce soit et que ça me plaît, même à 32 ans, je serai bête de ne pas accepter. J'aurais adoré faire Pékin Express ! Je suis ouvert esprit, je suis capable de faire une télé et même une télé-réalité, il faut juste que ça me corresponde." Ce n'est qu'une question de temps donc...