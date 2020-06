Romain (Mariés au premier regard 4) : son couple avec Delphine fake ? Il répond

C'est désormais officiel : Delphine et Romain sont bel et bien séparés. Alors que le couple qui s'était marié il y a un an devant les caméras de Mariés au premier regard 4 laissait planer le doute depuis plusieurs semaines maintenant, Delphine officialisait leur rupture à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage : "Les contes de fées ne se terminent pas forcément par 'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants' et pourtant j'en ai bel et bien vécu un à tes côtés mon prince charmant...", écrivait-elle, ajoutant "Nous nous sommes dits oui devant Monsieur le maire sans se connaitre et nous avons vécu une histoire hors du commun, alors quelle qu'en soit la finalité, merci d'être entré dans ma vie".

Delphine et Romain, un couple fake ?

C'est désormais au tour de Romain de confirmer leur rupture ce lundi 29 juin 2020. Lors d'une séance de questions-réponses, il a confié que, suite à cette séparation, il comptait se retrouver lui-même, avant de penser à retrouver l'amour. Comme vous l'aurez compris, les deux ex sont restés en bons termes et gardent un bon souvenir de leur relation. Ainsi, il qualifie leur histoire comme étant "la plus saine et inattendue".

A ceux qui les accusent d'avoir été en couple pour le buzz ou d'être un couple fake, il a répondu avec une photo de Delphine et lui faisant un doigt d'honneur "Cadeaux", écrit-il. Ce n'est pas tout : soupçonné d'être intéressé par la télé-réalité, il a une nouvelle fois répondu que ce "n'était plus d'actualité pour le moment" après avoir poussé un coup de gueule la semaine dernière.