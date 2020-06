Romain (Mariés au premier regard 4) bientôt dans une télé-réalité ? Son coup de gueule

Alors qu'Elodie et Joaquim fêtent le premier anniversaire de leur mariage devant les caméras de Mariés au premier regard, un autre couple s'est séparé peu de temps avant ce jour spécial : Delphine et Romain. Pourtant, tout semblait aller pour le mieux pour les deux amoureux, qui avaient emménagé ensemble et avaient adopté un chaton. Il faut croire que le déconfinement aura eu raison de leur couple puisque fin mai, plusieurs indices laissaient croire à leur rupture. Quelques jours plus tard, celui qui avait flirté avec Solenne avant son mariage avec Delphine décidait d se changer les idées en passant la journée avec un candidat de télé-réalité marseillais bien connu : Toto.

Romain bientôt dans une émission de télé-réalité ? Son coup de gueule

De quoi susciter les interrogations : retrouvera-t-on bientôt Romain dans une télé-réalité ? Ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Candidat de la saison 2, Florian avait participé aux Anges 10 peu de temps après sa rupture avec Charlène. Mais alors qu'il reçoit de plus en plus ce genre de messages, Romain a poussé un coup de gueule ce mardi 23 juin, voulant mettre "quelque chose au clair avec tout le monde". Très énervé, il a demandé à ce que cela s'arrête : "si, à chaque fois que je vais faire une vidéo avec des gens issus de la télé-réalité, vous allez m'envoyer des messages en me disant 'mais oui, Romain, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fous avec ces gens là ? Je ne te croyais pas comme ça', je vais vous mettre à l'heure tout de suite. Toutes les nanas qui écrivent ça, vous rêvez de faire de la télé-réalité. Alors arrêtez avec tout ça."

"N'oubliez pas d'où je viens. Mariés au premier regard est une télé-réalité"

Il rappelle qu'il s'est fait connaître grâce à Mariés au premier regard, qu'il considère comme une télé-réalité. "Et surtout, n'oubliez pas d'où je viens. Mariés au premier regard est une télé-réalité, qu'on le veuille ou non. Une très belle télé-réalité je dirais même, je ne crache pas dans la soupe. Justement, Mariés au premier regard mérite d'être mise en avant parce que c'est une très très belle émission faite par des gens vrais, il y a une vraie prod derrière. Mais c'est une télé-réalité. Donc arrêtez." Néanmoins, il n'a pas précisé s'il allait oui ou non participer à une nouvelle émission...