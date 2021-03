Yannick (Mariés au premier regard 2021) avait déjà participé à une autre émission de télé

Yannick (Mariés au premier regard 5) a participé à Ninja Warrior

Dans l'épisode de Mariés au premier regard 5, diffusé ce lundi 8 mars 2021 sur M6, les téléspectateurs ont été choqués par la fille de Cécile, Anissa, qu'ils ont jugée "hautaine" comme beaucoup d'internautes l'ont écrit sur les réseaux. Mais ils ont aussi été marqués par Yannick, un beau gosse qui rêve de rencontrer l'amour et la femme de ses futurs enfants. Et certains internautes se sont demandés si le candidat de Mariés au premier regard 5 n'avait pas déjà fait de la télé. Lors d'une séance de questions-réponses dans sa story Instagram, un abonné lui a demandé : "C'est ta première émission de télé ?". Ce à quoi Yannick a répondu que non, c'était la deuxième fois qu'il participait à un programme, en postant un selfie avec Denis Brogniart et en taguant l'émission Ninja Warrior de TF1.