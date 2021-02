Ninja Warrior : les twittos en colère après la finale polémique, Jean Tezenas du Montcel réagit

De nombreux internautes sont énervés depuis la finale de Ninja Warrior

Beaucoup de monde attendait avec impatience la finale de la saison 5 de Ninja Warrior, ce samedi 30 janvier 2021 sur TF1. Mais cette grande finale animée par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere a créé une polémique sur les réseaux. Alors que plusieurs internautes ont fait remarquer le peu de présence d'Iris Mittenaere, coupée au montage, ou encore l'absence de femmes dans le programme, c'est autre chose qui a agacé les téléspectateurs. Quoi donc ? Jean Tezenas du Montcel n'a pas gagné. Une non victoire qui en serait pourtant une selon la majorité des twittos.

Pour rappel, Jean Tezenas du Montcel est le seul gagnant de Ninja Warrior en France. Il a décidé de remettre son titre en jeu en revenant cette année encore, au lieu d'en rester à sa victoire. Lui qui a fait 5 finale de l'émission en 5 participations a une nouvelle fois prouvé qu'il était le meilleur en battant ses adversaires du deuxième parcours de la finale (Matthias Noirel, Clément Gravier, Jonathan Bonnet et Charles Poujade). Une nouvelle fois, ce passionné d'escalade a donc pu grimper la tour des héros et sa corde de 23 mètres. Et il a réussi à monter tout en haut... mais à pas en moins de 32,45 secondes, timing qu'il avait fait la saison passée. Car cette année, pour gagner, le sportif devait battre son propre record réalisé dans Ninja Warrior 2019. Sauf qu'il a touché quelques centimètres en-dessous du bouton rouge, il n'a pas appuyé sur le buzzer. L'ingénieur de métier n'a donc pas gagné, ni touché les 100 000 euros. Mais il a quand même remporté 20 000 euros pour avoir réussi tous les obstacles, y compris la tour des héros, même si le chrono n'était pas bon.

Et ça, ça ne passe pas avec beaucoup d'internautes. Sur Twitter, ils sont nombreux à se demander pourquoi la production de Ninja Warrior et TF1 ont mis cette règle de devoir battre son record de l'année dernière. Selon eux, Jean Tezenas ayant réussi toutes les épreuves, il aurait dû gagner une nouvelle fois l'émission et les 100 000 euros.