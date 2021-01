Ninja Warrior : Iris Mittenaere coupée au montage ? Christophe Beaugrand réagit

Iris Mittenaere trop absente dans Ninja Warrior ? Christope Beaugrand réagit

De nouveaux candidats s'affrontent dans Ninja Warrior saison 5 sur TF1 ! Au programme ? Aurélie Roy, qui a déjà participé 3 fois à l'émission, Dimitri Capitaine, Solan Dejouy ou encore un cascadeur amoureux d'Iris Mittenaere. En bref, vous n'allez pas vous ennuyer durant ce nouveau numéro. En attendant de découvrir la suite de la compétition, Christophe Beaugrand s'est exprimé sur les remarques des téléspectateurs sur la rare présence de Miss France 20216 dans le numéro de Ninja Warrior du 2 janvier 2021.

C'est sur Twitter que le présentateur a réagi : "Ça avait été fait au tournage évidemment je ne sais pas pourquoi le montage l'a coupée, je suis désolé." De son côté, Iris Mittenaere s'est confié sur son rôle dans l'émission dans une interview accordée à TV Magazine : "Je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir les candidats et à partager des moments avec eux et avec leur famille. Je vis vraiment l'aventure à fond."

"J'aimerais progresser et tester autre chose"

Iris Mittenaere, qui sait répondre aux critiques sur son physique, a ensuite avoué qu'elle espère évoluer encore plus en tant qu'animatrice : "C'est vrai que j'aimerais progresser et tester autre chose. On en a discuté avec TF1 et ils ont envie de me donner des rôles différents. Après, je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé. J'ai envie de programmes qui me correspondent, notamment du divertissement. Cela peut être de la beauté, des voyages ou de l'humour... Et pourquoi pas travailler aussi sur TFX ?"