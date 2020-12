Iris Mittenaere critiquée sur son physique sur Instagram, elle trouve la réponse parfaite

Iris Mittenaere critiquée sur son physique

L'une des qualités de Iris Mittenaere, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Dans un monde où la langue de bois est souvent privilégiée afin de ne froisser personne, l'ancienne Miss France n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense. C'est ainsi qu'on a pu la voir balancer sur les coulisses de l'élection Miss Univers l'an dernier ou répondre sans détour aux critiques sur son physique.

Car oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut avoir été élue "Plus belle femme de France" (et même du monde) et tout de même recevoir des commentaires haineux sur son corps. Une preuve supplémentaire que ce monde ne tourne vraiment pas rond, mais l'occasion pour Iris Mittenaere de faire parler son excellente répartie, comme elle nous l'a une nouvelle fois prouvé cette semaine sur Instagram.

Une répartie de qualité

Tandis que la jeune femme venait de poster quelques photos d'elle dans un jolie robe noire, elle a en effet eu le droit à un commentaire aussi déplacé que déplorable, "Ouh la la c quoi cet os qui se trimballe sur ton ou ta poitrine, je sais pas, mon dieu quelle horreur, ça gâche la photo et toi par conséquent". De quoi complexer Iris Mittenaere ? Pas du tout.

Visiblement inspirée par ce troll, elle s'est défendue de la meilleure des façons en se glissant dans la peau d'une prof, "Cela s'appelle une clavicule. Des cours d'anatomie s'imposent. Tous les humains normalement constitués en possèdent. Même toi, oui oui. Je ne me sens pas gâchée par ma clavicule, ça va, merci". Simple, mais efficace.

On n'ose pas imaginer la tête de ce troll quand il découvrira que le corps humain est constitué de 206 os et qu'il y en a absolument partout...