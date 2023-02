"Les vergetures, ce n'est pas imparfait" : Iris Mittenaere critiquée après des photos sublimes en bikini, elle remet en place une abonnée

Élue Miss France 2016 puis Miss Univers, Iris Mittenaere peut se vanter d'avoir un beau parcours. La jolie brune est depuis devenue influenceuse et partage les moments les plus glamour de son quotidien. Malgré tout, être reine de beauté n'est pas tous les jours facile et Iris doit (eh oui) faire face à quelques critiques sur son physique.

Iris Mittenaere déjà moquée dans le passé

L'année dernière déjà, une internaute ne s'était pas gênée pour s'en prendre à elle. "De plus en plus mince, de moins en moins en forme", lui avait-elle alors lancé. Iris n'avait pas tardé à répliquer. "Vous avez un vrai problème. Déjà, à chaque passage en maillot y a un commentaire. Soit j'ai pris du poids, soit j'en ai perdu. Big news : on s'en fout, non ? Autre big news : ceci est mon corps. Donc la manière dont il évolue ne concerne que moi. Et croyez-moi, il n'a pas fini d'évoluer. Alors gardez votre salive, et vous ne réveillerez pas les vieux démons de mon adolescence avec vos commentaires. J'ai trop longtemps souffert d'être le squelette de service. Apprenez à être doux avec vous-même et avec les autres (...). Ne vous laissez jamais atteindre par ces avis qui ne servent à rien".

"La plus belle femme du monde ce n'est pas elle"

Cette fois-ci, ce sont des photos d'elle en bikini sur une plage publiées ce week-end qui font jaser certains. La raison ? Iris y dévoile ses quelques vergetures sur les hanches, ce qui n'a pas échappé aux pro de la critique. "Merci à vous de montrer à tout le monde que votre corps est parfait avec ses imperfections !", a gentiment commenté une fan. Malheureusement, tout le monde ne fait pas preuve de bienveillance à l'égard d'Iris. "Ah ben non, la plus belle femme du monde ce n'est pas elle... Désolée mais il y en a de beaucoup plus jolies, et sans vergetures. Plus elle vieillira, moins ça ira. Bon heureusement il y a le maquillage qui efface les défauts. Et les filtres", a commenté une autre personne.