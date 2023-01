"C'est Michael Jackson" : Benjamin Castaldi tacle sévèrement Maeva Ghennam sur son physique et ça fait mal

Depuis toujours, Maeva Ghennam fait parler d'elle et se retrouve au coeur de polémiques toutes plus folles les unes que les autres. Récemment de passage en Islande pour un voyage avec sa maman, la candidate des Marseillais a (encore) été visée par de nombreuses critiques et moqueries. La raison ? Elle s'est filmée en train de se soulager dans la nature.

"Donc là je cherche un endroit pour faire pipi", a déclaré Maeva tout en espérant trouver le spot idéal pour faire ses besoins. Habituée à filmer sa vie, celle qui s'est improvisée coiffeuse a cru bon d'en faire profiter ses abonnés. "Je suis en train de faire pipi dans la nature, j'avais trop envie parce que j'ai bu de l'eau". Une scène absolument gênante d'autant plus que les internautes pouvaient tout entendre en fond. Une fois rhabillée, l'ex de Greg Yega a filmé ses prouesses et elle n'était pas peu fière ! "Mon pipi il a fait un trou", s'est-elle amusée.

Agacés, les internautes se sont lâchés. "C'est à ça que sont réduites les stories de vos 'influenceurs' : se snapper en train de faire pipi en pleine nature ????", "Faudrait aussi la signaler. Elle c'est la pire de toutes", "Le niveau intellectuel est affligeant, c'est rien, du vide, du néant", "Je pense que son pipi a fait un trou dans son cerveau", "C'est juste un autre exemple de la culture du vide et un bad buzz de plus pour faire parler d'elle", "Mais que font les ours blancs ? Il faut réguler absolument cette espèce", pouvait-on lire.

Les chroniqueurs de TPMP dépassés par la vidéo de Maeva

Cette vidéo en question a bien évidemment fait le tour de la Toile. Ce vendredi 27 janvier sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi (aux commandes de l'émission le temps d'une soirée) et ses chroniqueurs ont visionné la fameuse séquence du pipi dans la neige. "Etait-ce bien utile ?", peut-on entendre de la part d'un chroniqueur. De son côté, Isabelle Morini-Bosc trouve cette vidéo "consternante" et on peut la comprendre.

Benjamin clashe la candidate

Benjamin Castaldi, lui, ne s'est pas vraiment attardé sur cette séquence et a plutôt remarqué que quelque chose n'allait pas chez Maeva. "C'est Michael Jackson", a-t-il lancé tout en étant sûr que la jeune femme avait mis un filtre spécial pour ressembler au roi de la pop. "Non, non, c'est son visage", a répondu Sophie Coste. Une belle gaffe de la part de Benjamin Castaldi qu'on lui pardonne !