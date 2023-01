"C'est horrible !" : Maeva Ghennam se coupe les cheveux toute seule et elle est dégoûtée du résultat

Maeva Ghennam agace autant qu'elle est aimée. Révélée dans Les Marseillais en 2018, la brune incendiaire est rapidement devenue une candidate emblématique de télé-réalité. Aujourd'hui, elle est suivie par 3.3 millions de followers sur Instagram, rien que ça ! D'ailleurs, Maeva se sert constamment de ses réseaux sociaux pour échanger avec ses fans.

Il y a quelques jours, l'ex de Greg Yega partageait des photos et vidéos de son voyage en Islande. "Mes bébés je suis en vacances avec ma maman en Islande, c'est vraiment un voyage magique, je suis tellement heureuse de partager tous ces souvenirs avec elle. C'est un pays rempli de paysages naturels magnifiques, je n'ai même pas besoin de retoucher les photos hihi". Durant ce voyage, Maeva s'est filmée en train de faire pipi dans la nature, une brillante idée qui lui a valu d'être incendiée par les internautes.

Maeva tente une nouvelle coupe de cheveux

Après son petit break dans le grand froid, Maeva Ghennam a retrouvé la chaleur de Marseille. Une fois rentrée chez elle, la candidate a cru bon d'entamer un changement physique. C'est ainsi qu'elle a saisi une paire de ciseaux pour couper les fourches de ses cheveux. "Là en bas, c'est plein de fourches. Vous vous souvenez que j'avais fait mes mèches blondes et donc ça, c'est le blond d'avant, et ça me fait plein de fourches. Donc je sens que je vais regretter, mais je vais essayer de les couper", a-t-elle déclaré face caméra.

Un résultat catastrophique

Si elle excelle dans son rôle de candidate de télé-réalité, Maeva ne pourra en revanche pas se vanter d'avoir des talents de coiffeuse. Après avoir coupé ses premières mèches, l'ancienne amie de Carla Moreau a rapidement déchanté. "Oh ça fait trop moche ! Oh non... J'ai fait n'importe quoi, c'est horrible ! Bon j'y touche plus, j'irai chez le coiffeur, il me la dégradera. Je suis trop dégoutée... Moi j'aime bien avoir une frange bien longue, c'est trop beau..."