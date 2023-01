Sa chirurgie pour ressembler à Maeva Ghennam tourne à la catastrophe : la candidate réagit et hallucine

Tout le monde se souvient du passage de Margaux dans TPMP. Le 18 janvier 2023, elle est venue sur le plateau pour témoigner suite à des opérations de chirurgies esthétiques ratées. Elle a notamment déclaré qu'elle avait fait ses opérations pour ressembler à Maeva Ghennam et cela lui a valu de nombreuses critiques.

"Je comprends pas, elle est mère au foyer et a un mari qui l'aime comme elle est mais elle veut refaire tout son corps. Désolé mais je n'ai aucune compassion pour elle... Bon courage pour la suite", "Je ne vais pas pleurer pour elle !", "Margaux a voulu ressembler à Maeva mais sa chirurgie a viré au drame... Arrêtez de croire que Maeva est un modèle pour vous", "Soignez votre tête d'abord et votre corps ira mieux...", pouvait-on lire, entre autres, sur Twitter.

"Lachezzzz moooooi !!!!!!"

Mais Margaux n'a pas été la seule à être critiquée. En effet, depuis la diffusion de ce témoignage, Maeva Ghennam reçoit, elle aussi, de nombreuses attaques. Actuellement en vacances en Islande, elle a pris la parole en story pour répondre à ses haters.

"Il y a une meuf qui passe sur TPMP pour une chirurgie ratée qu'elle a faite en Tunisie en disant qu'elle veut me ressembler et ça me retombe dessus. À quel moment j'ai incité quelqu'un à faire de la chirurgie esthétique ou à me ressembler ?! Je peux me détendre et profiter avec ma mère ?! Lachezzzz moooooi !!!!!!", s'est d'abord agacée celle qui a été accusée d'harcèlement sur Marwa dans Le Cross.

"Je ne souhaite inciter personne à me ressembler"

"Les amis, je vois passer des articles depuis ce matin qui font froid dans le dos. Je partage ma vie avec vous mais, que ce soit clair : les seules choses que je veux faire comprendre à ma communauté, c'est d'apprendre à s'aimer quelque soit son physique...", a-t-elle ajouté.

"Je ne souhaite inciter personne à me ressembler et à faire de la chirurgie. Je suis loin d'être parfaite et tous les jours je travaille sur moi pour me sentir bien dans mon corps et dans ma peau... Chacun doit savoir comment faire pour y arriver. Pour certains, le sport, pour d'autres, ce sont des soins esthétiques et pour d'autres, c'est rien du tout. Je me retrouve encore dans une sauce mais j'en profite pour vous dire tout ça... Soyez heureux et en paix", a conclu celle qui a eu peur de se disputer avec toutes ses copines de télé-réalité.

Une mise au point importante.